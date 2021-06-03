В Луганской области презентовали мобильное приложение, которое будет оповещать о ЧС

На Луганщине презентовали мобильный приложение “Увага, Луганщина” , который будет оперативно информировать жителей о чрезвычайных ситуациях на территории области.

Об этом сообщает Суспільне.

С помощью приложения можно будет получить рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях, оперативные новости. Также пользователи смогут сами отправлять экстренным службам комментарий или сообщить им о чрезвычайной ситуации.

“Оператор сможет в течение нескольких секунд, получив информацию об угрозе на определенной территории, оперативно с помощью push-сообщений на любой мобильный телефон, где установлено это приложение, переслать сообщение. И владелец телефона получит сигнал и текстовое сообщение”, – рассказал глава департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Александр Чалый.

Приложение “Увага, Луганщина” создано при участии Агентства США по международному развитию.