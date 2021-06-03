Факт важнее содержания: эксперт рассказал, что стоит за разговором Байдена с Зеленским перед Путиным

Президент США Джо Байден перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным 16 июня, проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и этот разговор имеет символическое значение и сам факт его проведения в некотором смысле важнее содержания.

Такую мысль в разговоре с “источником” высказал политический эксперт, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

США – стратегический союзник, без военной и политической поддержки которого Киеву было бы сложно выстоять в войне с Россией. Вместе с тем, американцы имеют собственные интересы и свое видение геополитических процессов, которые могут не совпадать с интересами украинского руководства.

Офис президента Украины и отечественный МИД возлагают большие надежды на разговор Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом, но велик риск, что прорыва от переговоров не будет.

“Разговор двух президентов (Зеленского и Байдена, – “источник”) имеет символическое значение и сам факт его проведения в некотором смысле важнее содержания. Он нужен для того, чтобы показать скептикам внутри Украины и за ее пределами, что администрация Джо Байдена не намерена говорить с Владимиром Путиным об Украине без ведома Киева и что никаких “обменов” или “разменов” украинских интересов не будет“, – пояснил Карасев.

Детальнее читайте в материале “источника”: Зеленский и Байден перед Путиным: трудные темы для разговора.