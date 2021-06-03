Пожары на Луганщине: парламент предлагает уволить Гайдая и Стрюка

Верховная рада Украины приняла отчет временной следственной комиссии по пожарам в Луганской области в 2020 году. Также парламент выступает за увольнения главы местной ОГА Сергея Гайдая.

Соответствующее решение принято на пленарном заседании, передает РБК-Украина.

Постановление об отчете ВСК поддержали 319 народных депутатов. Расследование было посвящено причинам масштабных пожаров, действиям и бездействию управления ГСЧС в Луганской области и руководства региона.

В постановлении также содержится предложение президенту и Кабинету министров инициировать увольнение главы Луганской ОГА – руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая. Также предлагается уволить руководителя военно-гражданской администрации Северодонецка Александра Стрюка.