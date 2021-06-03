На Луганщине в заброшенном дачном домике нашли схрон с боеприпасами

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области скрытый арсенал военных средств поражения. В тайнике хранилось, в частности, противопехотная так называемая «мина-лягушка», запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Схрон был оборудован на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине Приволье. Правоохранители изъяли из тайника:
- 5 гранатометных выстрелов РПГ-22;
- 4 противопехотных осколочные мины МОН-50;
- 1 противопехотная выпрыгивающая осколочная мина ОЗМ-72 ( «мина-лягушка»);
- 2 противотанковых мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти 14 кг)
- 6 ручных гранат различных модификаций;
- 6 гранатометных выстрелов ВОГ;
- 1 окопный заряд.
По оперативным данным, тайник устроили летом 2014 боевики российско-террористических группировок.
Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС