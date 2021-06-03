Хоть лодку бери: луганчане жалуются на состояние улицы Артёма. ФОТО

После того, как по улице Артёма во временно неподконтрольном Луганске в прошлом году сняли трамвайные рельсы, “местные власти” обещали весной нынешнего года сделать ремонт дороги. Однако весна прошла, а воз и ныне там.

В социальных сетях луганчане продолжают высказывать недовольство состоянием этой дороги. Особенно сейчас, когда в дождливую погоду здесь хоть садись на лодку и плыви.

“Вот оно – чудо чудесное по ул. Артёма! От всех неблагодарных жителей Камброда выражаем нижайшую благодарность коммунальщикам Луганска за эти курортные места! Вы круто всех “обули” осенью, снимая рельсы, которые якобы мешали укладке асфальта. Теперь всё утонуло в грязище. Одни остались с рельсами, другие – с носом!”, – пишут местные жители.

“Ещё раз про улицу Артёма в Камброде! Весной коммунальщики Столицы Республики браво рапортовали о начале ремонта улицы с легендарной Белой Будки! В связи с этим хочется выразить благодарность ! Начатое уже смыто дождём, всё остальное пошло коромыслом! Виноваты магнитные бури и растущая Луна. И Коронавирусы”, – говорят луганчане, публикуя соответствующие фото.