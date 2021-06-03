На данный момент от COVID-19 в Луганской области лечатся 1145 человек

Лабораторно подтверждено 48 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще пятеро больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – двенадцать, Рубежное – шесть, Северодонецк – пятнадцать, Беловодский район – одно, Кременской – пять, Марковский – одно, Новоайдарский – два, Новопсковский – одно, Старобельский – четыре, Троицкий – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 219 случаях.

Выздоровели – 24170 (149 за последние сутки), лечатся – 1145 (222 – стационарно, 923 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболел 1071 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1052.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 26,8 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 70-летний мужчина и 60, 66-, 67-летние женщины из Северодонецка; 72-летний мужчина из Новоайдарского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 904 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 3 июня (09:00) в Украине 2209417 подтвержденных случаев COVID-19, из них 50 959 летальных, 2072091 лицо выздоровела. Всего проведено 10261649 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2581 новый случай; летальных – 102; осуществлено 58729 тестирований; выздоровели 9519 человек.