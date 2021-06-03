В Рубежном нетрезвый водитель сбил дорожный знак

Нетрезвый водитель совершил дорожно-транспортное происшествие в Рубежном.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Вчера, около 21 часов вечера, патрульные получили вызов о ДТП на проспекте Победителей. Водитель ЗАЗ Daewoo не справился с управлением и совершил наезд на дорожный знак. В результате ДТП никто не пострадал.



Во время проверки документов у 21-летнего водителя патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения, которое впоследствии подтвердил врач в медицинском учреждении.



От патрульных мужчина получил два протокола: за управление автомобилем в нетрезвом состоянии по ч. 1 ст. 130 КУоАП и по ст. 124 КУоАП за нарушение ПДД, что привело к ДТП.