Скоро купальный сезон: правила поведения на воде

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения, в частности, купание в неподходящих местах и в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Одним из главных условий безопасного отдыха является умение плавать. В то же время, следует помнить о переохлаждении, переутомление мышц, подводных течениях, водорослях и т.д
Правила безопасности на воде:
- плавайте только в отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;
- дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых: не позволяйте детям купаться самостоятельно, без надзора;
- безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток, плавать в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже 17 ° С, воздуха – не ниже 20 ° С;
- опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;
- после приема пищи плавать можно не ранее, чем через 1,5-2 часа;
- не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буйками;
- не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- помните, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, опасно;
- не размещайте ложные сигналы тревоги ради шутки;
- не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;
- не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;
- оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми;
- в воде можно находиться не более 10-15 минут непрерывно.
Первая помощь при утоплении:
- пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать скорую. Оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель;
- не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может угрожать и вам,
- сделайте несколько вдохов пострадавшему, чтобы вытолкнуть воду изо рта, очистите полость рта от песка и водорослей;
- переверните пострадавшего так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз)
- если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание – зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему (повторяйте процедуру с интервалом 4-5 секунд), маленьким детям одновременно вдувают воздух в рот и нос.
Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:
- положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;
- положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему;
- выпрямите руки в локтях и всем своим весом нажмите;
- сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого около 1 секунды.
Если пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности напоить теплым сладким чаем.
Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут проявиться не сразу.