Скоро купальный сезон: правила поведения на воде

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения, в частности, купание в неподходящих местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Одним из главных условий безопасного отдыха является умение плавать. В то же время, следует помнить о переохлаждении, переутомление мышц, подводных течениях, водорослях и т.д

Правила безопасности на воде:

плавайте только в отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности;

дети должны находиться под постоянным наблюдением взрослых: не позволяйте детям купаться самостоятельно, без надзора;

безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток, плавать в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже 17 ° С, воздуха – не ниже 20 ° С;

опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна;

после приема пищи плавать можно не ранее, чем через 1,5-2 часа;

не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буйками;

не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

не залезайте на технические сооружения, предупредительные знаки и буи;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

помните, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, опасно;

не размещайте ложные сигналы тревоги ради шутки;

не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски;

не используйте воду из реки для мытья фруктов, овощей, ягод;

оставляйте водные объекты и территорию пляжей чистыми;

в воде можно находиться не более 10-15 минут непрерывно.

Первая помощь при утоплении:

пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить к берегу и вызвать скорую. Оказывать первую помощь в воде может только опытный спасатель;

не пытайтесь вытащить человека из воды, если опасность может угрожать и вам,

сделайте несколько вдохов пострадавшему, чтобы вытолкнуть воду изо рта, очистите полость рта от песка и водорослей;

переверните пострадавшего так, чтобы вода вытекла из верхних дыхательных путей (детей держат за ноги, головой вниз)

если человек не дышит, начинайте искусственное дыхание – зажмите пострадавшему нос, вдохните воздух и выдохните в рот пострадавшему (повторяйте процедуру с интервалом 4-5 секунд), маленьким детям одновременно вдувают воздух в рот и нос.

Если отсутствует сердцебиение, начинайте делать непрямой массаж сердца:

положите пострадавшего на ровную, твердую поверхность;

положите свои ладони (одна на другую) на грудь потерпевшему;

выпрямите руки в локтях и всем своим весом нажмите;

сделайте не менее 30 нажатий, продолжительность каждого около 1 секунды.

Если пострадавший пришел в себя, его следует согреть: укутать в одеяло, по возможности напоить теплым сладким чаем.

Обязательно дождитесь медиков! Осложнения от утопления могут проявиться не сразу.