В США ждут парламентских выборов в Германии этой осенью и рассчитывают, что “Зеленые” “подвинут” предпринимателей и откажутся от строительства “Северного потока-2”.

Такое мнение в разговоре с “источником” высказала бывшая советница американского президента Джорджа Буша-младшего и дипломат Госдепа США со времен президентства Рональда Рейгана Дебра Кейган.

По ее словам, глава Белого дома Джо Байден не столько отказался вводить санкции против России, сколько переложил решение на Германию.

“Я бы не сказала, что он отказался. Он сказал, что принимать решение должна Германия. И мне это кажется очень смешным. Потому что это фактически “операция под фальшивым флагом” (falseflag – попытка скрыть свою ответственность за действия, переложить ответственность или вину на других, – “источник”)”, – отметила Кейган.

Она подчеркнула, что в США надеются на будущие парламентские выборы в Германии этой осенью.

“Если сейчас управляющий Союз ХДС / ХСС и выигрывает, им придется формировать коалицию. И вполне возможно, что это будут немецкие “Зеленые” – это очень интересная пронатовская, экологическая, проукраинская и антироссийская партия. И в США рассчитывают, что “Зеленые” “подвинут” предпринимателей и откажутся от строительства “Северного потока-2” по территории Германии“, – пояснила она.

При этом Германия может заработать очень большие суммы денег на этом трубопроводе, поскольку она будет контрольным входящим пунктом.

“И “подвинуть” предпринимателей будет трудно, потому что именно они – люди, которые принимают решение по этому газопроводу и заработают на нем деньги“, – констатировала Кейган.

Детальнее читайте в материале “источника”: Военная помощь Украине будет увеличиваться – американский дипломат Дебра Кейган.