США очень надеются: американский дипломат рассказала, что стоит за отказом от санкций против России

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В США ждут парламентских выборов в Германии этой осенью и рассчитывают, что “Зеленые” “подвинут” предпринимателей и откажутся от строительства “Северного потока-2”.

Такое мнение в разговоре с “источником” высказала бывшая советница американского президента Джорджа Буша-младшего и дипломат Госдепа США со времен президентства Рональда Рейгана Дебра Кейган.

По ее словам, глава Белого дома Джо Байден не столько отказался вводить санкции против России, сколько переложил решение на Германию.

Я бы не сказала, что он отказался. Он сказал, что принимать решение должна Германия. И мне это кажется очень смешным. Потому что это фактически “операция под фальшивым флагом” (falseflag – попытка скрыть свою ответственность за действия, переложить ответственность или вину на других, – “источник”)”, – отметила Кейган.

Она подчеркнула, что в США надеются на будущие парламентские выборы в Германии этой осенью.

Если сейчас управляющий Союз ХДС / ХСС и выигрывает, им придется формировать коалицию. И вполне возможно, что это будут немецкие “Зеленые” – это очень интересная пронатовская, экологическая, проукраинская и антироссийская партия. И в США рассчитывают, что “Зеленые” “подвинут” предпринимателей и откажутся от строительства “Северного потока-2” по территории Германии“, – пояснила она.

При этом Германия может заработать очень большие суммы денег на этом трубопроводе, поскольку она будет контрольным входящим пунктом.

И “подвинуть” предпринимателей будет трудно, потому что именно они – люди, которые принимают решение по этому газопроводу и заработают на нем деньги“, – констатировала Кейган.

Детальнее читайте в материале “источника”: Военная помощь Украине будет увеличиваться – американский дипломат Дебра Кейган.