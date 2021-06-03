Этот день в истории: сегодня 83-я годовщина со дня образования Луганской области

Сегодня, 3 июня, исполняется 83 года со дня образования Луганской области.

С днем рождения родной регион поздравил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Его слова процитировала пресс-служба ВГА:

“Дорогие земляки! Наша родная Луганщина отмечает очередной, уже 83-й День рождения!

За это время в ее истории были и большие победы, и болезненные потери.

Прошлый год был одним из самых сложных для нашего края. Вместе с непрекращающейся российской вооруженной агрессией, на долю области выпали страшные испытания масштабными пожарами. Вызовом 2020 году, к которому мы, как и весь мир, не были готовы, стал разгар пандемии COVID-19.

На помощь нам пришла вся страна, международные партнеры. Мужественно и самоотверженно боролись за будущее Луганщины военнослужащие, спасатели и медики.

И мы устояли! И даже сделали то, о чем раньше только мечтали!

Чего только стоит беспрецедентное и масштабное восстановление дорог области. По 2020-2021 годы в Луганской области отремонтировано почти 350 км дорог государственного значения, это в четыре раза больше, чем за последние 10 лет в целом! Продолжается восстановление так называемого «Старобельского треугольника». Модернизируются школы и больницы, строятся спортивные объекты и площадки. Программа Президента «Большое строительство» за год превратила скептиков на наших сторонников.

Мне небезразлично, какой будет эта земля, ведь это моя родина: здесь похоронены мои бабушка и дедушка, здесь я пошел в первый класс. Искренне верю, что развитие мирной жизни на ее территории является лучшей контрпропагандой и залогом объединения Луганщины.

На смену политическим лозунгам должна прийти профессиональная дискуссия. Голос тех, кто каждый день своим трудом демонстрирует настоящий патриотизм, должно быть услышанным.

Со словами искренних поздравлений хочу обратиться ко всем жителям Луганщины и пожелать веры в нашу победу, надежду на объединение нашей области и безоговорочную уверенность в возрождении нашего региона.

Слава Украине!”

Для справки: Луганская область была образована 3 июня 1938 года. В 1938-58 годах и 1970-90 годах носила название Ворошиловградской.