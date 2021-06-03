Активизация процесса мирного урегулирования на Донбассе: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, на базе которого гарант запустил решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Решение предусматривает подготовку документов по внедрению в ОРДЛО правосудия переходного периода, преодоление последствий боевых действий и достижения социального согласия на территориях. Государство должно решить вопрос с информационным и иностранным речью, обустроить КПВВ и подготовить изменения в программе развития мира на востоке Украины.

Об этом пишет Главред.

В указе главы государства №226 / 2021 , вступившим в силу с момента опубликования документа, речь идет о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение запустить процесс мирного разрешения ситуации на территориях Донецкой и Луганской областей.

Что президент поручил Кабмину

Правительство в течение двух месяцев должно подготовить проекты законов, регулирующих вопросы внедрения на оккупированных районах Донбасса правосудия переходного периода, а также вопросы преодоления последствий боевых действия и проблемы социального согласия.

Кабмин за три месяца должен внести ряд изменений и обеспечить продолжение до 2023 года Государственной целевой программы восстановления и развития мира на востоке Украины.

Правительству следует обеспечить работу системы государственного иностранного информационного вещания с корреспондентскими пунктами на территории Украины и за рубежом.

Кабмин совместно с СБУ должен рассмотреть возможность отзыва IP-адресов, выделенных провайдерам, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса или используются в информационной агрессии РФ против Украины.

Правительство в течение 6 месяцев должен развернуть общенациональную телесеть МХ-7 и обеспечить радиовещания со специальным контентом. Ключевой задачей является обеспечение ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

Кабмину следует в течение текущего года уладить вопрос с обустройством КПВВ на Донбассе.

Правительство должно обеспечить надлежащее материальное обеспечение Центра документирования нарушений прав человека и вреда, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ.

В указе подчеркивается, что МИД поручили регулярно предоставлять сведения международному сообществу о социальной и гуманитарной ситуации в Донбассе. Также ведомство информировать мир об обстановке с безопасностью.

Сообщать Совет национальной безопасности и обороны Украины о ситуации с безопасностью на Донбассе также должны другие ведомства и главнокомандующий ВСУ.