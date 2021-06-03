В ОРЛО из-за непогоды более 66 тысяч абонентов остались без электроэнергии

В результате аварийных отключений линий электропередач, связанных с неблагоприятными погодными условиями, в разных районах на временно неподконтрольной территории Луганщины были обесточены 66 тысяч 728 абонентов.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Отключение электричества было в Луганске, Антраците, Брянке, Хрустальном (бывш. Красный Луч, -ред.ЛР), Ровеньках, Кадиевке (бывш. Стаханов, -ред. ЛР), частично в Краснодонском, Лутугинском, Перевальском, Свердловском и Славяносербском районах.

В большинстве населённых пунктов электроснабжение восстановлено.