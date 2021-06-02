НВФ “ЛНР” хотят ввести смертную казнь

Луганские боевики хотят ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни.

Об этом сообщили ресурсы, подконтрольные НВФ.

Так называемая “прокуратура ЛНР” обратилась к “народному совету” и главарю “ЛНР” Леониду Пасечнику с “ходатайством” об ужесточении “наказания за совершение преступлений против мира и безопасности человечества”.

“Генеральная прокуратура ЛНР обращается к депутатам Народного Совета и главе ЛНР с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры”, – сказано в сообщении.

Незаконные вооруженные формирования заявили о возбужденных ранее “уголовных делах” против военнослужащих Вооруженных сил Украины и добровольческих батальонов. Боевики “ЛНР” обвиняют украинских военных в “геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны”.