На Старобельщине автомобиль врезался в мостик и слетел в кювет: водитель в реанимации

1 июня в 11: 00 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Половинкино Старобельского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области.

По прибытию на место происшествия спасателей 6-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что водитель легкового автомобиля «BYD» 1992 г.р. не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в бетонную плиту ограждения мостика, слетела с дороги и перевернулась.

Спасатели деблокировали пострадавшего из искореженного транспортного средства и вместе с медицинскими работниками транспортировали его в автомобиль экстренной медицинской помощи

Пострадавший находится в реанимационном отделении КНС «Старобельская многопрофильная больница».