Луганщину продолжит заливать дождями: прогноз погоды на 3 июня

В четверг, 3 июня, в Луганской области ожидается облачная погода. Ночью дождь, местами сильный. Днем дождь. Видимость в осадках 4-6 км. Местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 15-20 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Ночью сильный дождь. Днем дождь. Гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 15-20 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Ночью сильный дождь. Днем дождь. Гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 15-20 0 тепла.