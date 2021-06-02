В Украину прибыли важные гости из США: первые подробности и видео

В Украину прибыла делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи. Гости из США планируют провести встречи с президентом Украины и другими высокопоставленными лицами, а в 12:30 в Офисе президента начнется совместный брифинг.

Соответствующее видео визита сенаторов опубликовали в Telegram-канале VESTI.

Американские сенаторы Джин Шахин, Роберт Портман и Кристофер Мерфи, представляющие Демократическую и Республиканскую партии США, в среду, 2 июня, проведут встречу с президентом, премьер-министром, главой МИД Украины, главой Минобороны, народными депутатами и представителями антикоррупционных общественных организаций.

Сенаторы уже зашли в Офис президента, где в 12:30 начнется совместный брифинг.

Как сообщал “источник”, 6 мая в Украине с официальным визитом побывал госссекретарь США Энтони Блинкен. Он провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Добавим, что 8 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с президентом на Луганщину прибыли послы стран “Большой семерки” и ЕС в День памяти и примирения.