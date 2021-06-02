В Рубежном задержали мужчину, который наехал на полицейского и угрожал топором его напарнику

59-летний рубежанин вблизи Рубежанского городского совета на своем автомобиле сбил полицейского, который нес службу по охране общественной безопасности, а затем угрожал напарнику пострадавшего топором. Мужчину задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Сегодня наряд из двух участковых офицеров полиции нес службу по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка возле площади Владимирской г. Рубежное. Около 6 часов утра на старшего участкового Александра Петрова у Рубежанского городского совета совершил наезд водитель транспортного средства «Dacia Logan». По требованию участкового офицера полиции Романа Позднякова остановиться, водитель вышел из автомобиля с топором в руках и пошел в сторону полицейского.

Выполняя требования ст. 46 Закона Украины «О национальной полиции», участковый предупредил нападающего о возможном применении табельного огнестрельного оружия. После предупреждения человек остановился, положил топор на землю – и его задержали.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего». Под процессуальным руководством прокуратуры сейчас следователи устанавливают мотивы совершения правонарушения.

Полицейскому, который получил телесные повреждения в результате наезда транспортного средства, оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.