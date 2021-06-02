В Луганской области одного участника ВНО по украинскому языку и литературе не допустили к тестированию из-за опоздания

Вчера, 1 июня, состоялось независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Луганской ОГА.



В этом году введено два выделенных теста: украинский язык и украинский язык и литература. Учитывая условия поступления на обучение, участники тестирования самостоятельно определяли, какую именно работу они будут выполнять во время ВНО.



В области функционировало 19 пунктов проведения ВНО по украинскому языку и литературе, на которых было создано 277 аудиторий. Проведение ВНО обеспечивало 704 педагогических работников, выполнявших обязанности персонала пункта. Все они прошли обучение и инструктаж.



Для участия во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе зарегистрировалось 4066 участников, из них 3565 человек приняли непосредственное участие в тестировании, что составляет 87,7% от общего количества зарегистрированных.



Для 1727 участников, которые при регистрации выбрали тест по украинскому языку, было создано 11 пунктов тестирования и подготовлено 119 аудиторий. Непосредственное участие в тестировании приняли 820 участников, что составляет 47,5% от общего количества зарегистрированных. Работу пунктов обеспечивали 316 педагогических работников.



Пункты проведения ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе функционировали в г. Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Старобельске, пгт. Беловодск, пгт.Новоайдар, г. Сватово и пгт Станица Луганская.



Допуск участников в пункт проведения ВНО начался в 09.50 и продолжался до 10.50. При пропуске медицинские работники проводили термометрию и визуальный осмотр участников на предмет выявления признаков острых респираторных заболеваний. Ни одного участника с признаками ОРЗ не обнаружено. Одного участника не допустили в пункт тестирования в связи с опозданием.



Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и украинскому языку и литературе началось в 11:00. Во время технологического перерыва осуществлялся общий контроль с использованием специальных приборов (металлодетекторов).

За ходом процедуры внешнего независимого оценивания на пунктах тестирования, расположенных в., Северодонецк, наблюдали 4 представителя СМИ.



Результат выполнения всех заданий теста может быть использован при поступлении в учреждения высшего образования, как конкурсный предмет «Украинский язык и литература», что определено Условиями приема в учреждения высшего образования в 2021 году. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы по украинскому языку и литературе равен 116 баллам.



Результаты ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе будут опубликованы в персональных кабинетах участников 25 июня 2021. Одновременно учреждения общего среднего образования получат результаты государственной итоговой аттестации выпускников.



Участники тестирования, которые не смогли принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение 5 дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО. Дополнительная сессия ВНО по украинскому языку и украинскому языку и литературе состоится 9 июля.



Напоминаем, что 4 июня 2021 состоится внешнее независимое оценивание по истории Украины.