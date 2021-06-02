В Северодонецке произошло ДТП. ФОТО

Патрульные составили протокол на водителя, который проигнорировал требование дорожного знака “Круговое движение” и совершил ДТП в Северодонецке.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.



Сегодня, 2 июня, 54-летний водитель ВАЗ 2103, приближаясь к перекрестку Аммиак, где организовано круговое движение, не выполнил требование дорожного знака “Круговое движение” и совершил движение в противоположном направлении.

В результате нарушения правил произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, который двигался по главной дороге.

К счастью, в аварии никто не пострадал.



В отношении водителя ВАЗ 2103 патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП за нарушение ПДД, повлекшее ДТП, и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП за управление автомобилем без полиса обязательного страхования.