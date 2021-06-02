Гармаш: Лукашенко де-факто признал боевиков на Донбассе

Самопровозглашенный президент Беларуси пригласил “следователей боевиков” приехать в Минск и допросить Романа Протасевича. В украинской делегации в Трехсторонний контактной группе заявили, что таким образом Беларусь перестала быть нейтральной и фактически признала оккупантов.



Об этом написал в фейсбуке Сергей Гармаш. Он отметил, что белорусский диктатор похоже забыл, что оккупированные регионы – это же территория Украины, передает 24tv.ua



Заявления Лукашенко еще больше удивляют, ведь именно в Минске подписали соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.

“Безусловно, это продуманный и демонстративный шаг. Причем, показательно, что приглашение марионеточным “следователям” “республик” он отправил через настоящую вторую сторону конфликта – президент России”, – написал Гармаш.



После этого, считает Гармаш, у Москвы, конечно, не будет аргументов для переноса переговорного процесса из Минска в другую локацию. Также он отметил, что не понимает, на кого работает СБУ, которая допрашивает разведчиков на запрос КГБ Беларуси.

“Действия режима Лукашенко сделали Беларусь открыто враждебной Украине. Практически Минск уже стал угрозой нашей стране. В таких условиях мы должны активизировать нашу поддержку белорусской оппозиции, а не помогать ФСБ России с ней бороться”, – добавил Гармаш.