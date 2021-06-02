Просто не за что жить: в неподконтрольном Алчевске работники записали видеообращения из-за ситуации на АМК

Вчера, 1 июня, нынешние и бывшие сотрудники Алчевского металлургического комбината вышли на улицу в центре временно неподконтрольного Алчевска.

Об этом сообщает телеграм-канал “Донбасский кейс”.

Как указывается, люди доведены до отчаяния пятимесячным отсутствием заработной платы и беспределом, который творит ЗАО “Внешторгсервис”.

“Рабочие записали видеообращения в которых обрисовали ситуацию на АМК. Также людей возмущает факт тотального бездействия дружественной страны – России, куда были направлены обращения по поводу бедственного положения металлургов АМК. Металлурги сетуют, что семьи не получают алименты, налоги не идут в бюджет республики, коммунальные предприятия сидят с долгами. Оплаты не ведутся ни в пенсионный фонд, ни в фонд социального обеспечения. Те, кто уволился с комбината, не желая быть бесплатным рабом, так и не получили расчётные и долги по заработной плате за несколько месяцев”, – сказано в сообщении.

Сообщается, что обращение в так называемую “прокуратуру” результатов не дают. Очевидно, что “местная власть” находится на стороне “Внешторгсервис”.

“Начальство хранит гробовое молчание – никто не говорит, когда будут деньги, что дальше будет с градообразующим предприятием Алчевска. Ни на одно обращение металлургов ни к власти РФ, ни к руководителям ЛНР ответа НЕТ. От работников АМК отказались, их в упор не видят, будто этих 10 000 людей не существует. Из-за безденежья разрушаются семьи, люди разводятся, едут за длинным рублем в РФ, соглашаясь на невыносимые условия работы. Город Алчевск превращается в поселок…”, – сказано в сообщении источника.