На Луганщине СБУ разоблачила коррупционный механизм искусственного завышения тарифов на теплоснабжение

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм искусственного завышения цен на теплоснабжение для социальных объектов одного из городов Луганщины. Потери бюджета от действий злоумышленников составляют почти 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в течение 2018-2020 годов школы, больницы, ДЮСШ и другие учреждения социальной инфраструктуры города получали платежки за отопление по значительно завышенным тарифам.

По версии следствия, к незаконной схемы причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. В результате «согласования» повышенных тарифов, участники сделки вывели из бюджета города, по предварительным оценкам, по меньшей мере 5 млн грн.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников. По результатам следственных действий изъято:

компьютерную технику и средства связи;

финансово-хозяйственную документацию;

черновые записи, подтверждающие проведение сделки.

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о назначении экспертиз для подтверждения причиненных обществу убытков и объявления организаторам о подозрении в совершении преступления.