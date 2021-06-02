В Луганской области выявили 24 новых случая COVID-19

Лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще шестеро больных.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – шесть, Рубежное – три, Северодонецк – пять, Марковский – два, Меловской – одно, Новоайдарский – одно, Новопсковский – одно, Старобельский – четыре, Троицкий – одно.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 171 случая.

Выздоровели – 24021 (115 за последние сутки), лечатся – 1251 (239 – стационарно, 1012 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболел 1071 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1052.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 27,8 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-и 70-летние мужчины из Лисичанска; 65-и 80-летние мужчины из Рубежного; 65-летний мужчина из Новоайдарского района; 43-летний мужчина из Беловодского района.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 899 человек.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 2 июня (09:00) в Украине 2206836 подтвержденных случаев COVID-19, из них 50 857 летальных, 2062572 лица выздоровели. Всего проведено 10235181 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2205 новых случаев; летальных – 158; осуществлено 64876 тестирований; выздоровели 9405 человек.