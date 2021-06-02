В Попасной мужчина расплатился в продуктовых магазинах сувенирными купюрами

Установлена ​​причастность попаснянина к совершению двух мошенничеств с использованием ложных купюр. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, 2 июня, в полицию г. Попасная поступило два сообщения от продавщиц магазинов, расположенных по ул. Мира, о том, что неизвестный мужчина приобрел продукты питания, которые оплатил купюрами с надписью «Сувенир».

Ориентировку с приметами человека, которые предоставили заявители, правоохранители разослали всем патрульным нарядам, и в результате проведенной отработки города, полицейские установили, что оба преступления совершил 40-летний ранее судимый местный житель.

Следователям он рассказал, что около года назад он заказывал товар через Интернет, и в качестве бонуса ему прислали сувенирные купюры номиналом 100 и 200 грн. Учитывая, что мужчина не работает, решил попробовать приобрести товары с помощью ненастоящих денег.

Оба факта внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество». Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.