Запрет на продажу лекарств детям в Украине: как и кого будут штрафовать

Верховная Рада Украины в среду, 2 июня, приняла закон, которым запретила продажу лекарств несовершеннолетним, и определила размер штрафов за нарушение данного закона.

Об этом сообщает собственный корреспондент “источника” в Верховной Раде.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5123, за данный документ проголосовали 319 народных избранников.

Согласно принятому документу статья 424 Кодекса об административных правонарушениях будет изложена в новой редакции: за продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет предусмотрена административная ответственность.

Нарушение закона влечет за собой наложение штрафа на виновных лиц в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (102-425 гривен). В случае повторного совершения правонарушения в течение года виновным грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (425-1190 гривен).

Как сообщал “источник”, народные депутаты представили совместный законопроект о легализации медицинского каннабиса. Документ, известный как “закон для Софийки”, парламент должен рассмотреть уже на этой сессии.