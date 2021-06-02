В Лисичанске из-за короткого замыкания электросети горел дом

1 июня в 09:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по адресу г.. Лисичанск, ул. Мельниковская ветка, горит жилой дом.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части установили, что огнем охвачено крышу жилого дома и одну из комнат.

Пожар на площади 10 кв. м локализован в 10:26 и ликвидирован в 12:16.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 9 пожарных и 2 единицы техники.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электросети.