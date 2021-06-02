“Милости просим”: Лукашенко заявил, что не против допроса Протасевича “представителями” ОРЛО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не возражает, чтобы захваченного оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили “представители” террористической группировки “ЛНР”.

Об этом сообщает росСМИ “РИА Новости” со ссылкой на Александра Лукашенко, передает “Украинская правда”.

“Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе”, – сказал он.

В то же время, информации, подтверждающей участие Протасевича в боевых действиях, нет. Донбасс он посещал в качестве журналиста.

На оккупированной территории Украины уже раздаются заявления о “установление “причастности” Протасевича к обстрелам мирного населения”.

Лукашенко также добавил, что якобы слова задержанного журналиста о том, что ему в Беларуси грозит смертная казнь имели смысл, поскольку “он понимал, что на Донбассе ему могут предъявить обвинения, а это уже другая ситуация”.