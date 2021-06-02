“РФ не называют стороной конфликта”, – Зеленский о позиции Германии и Франции по Донбассу

В своем недавнем интервью Владимир Зеленский раскритиковал Германию и Францию из-за последней встречи советников “нормандского формата” и разговора о сторонах конфликта. По его словам, представители двух стран занимают все более осторожную дипломатическую сторону в этих вопросах и с этим крайне несогласны в Киеве.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеленского, представители Германии и Франции уже не называют РФ прямой стороной конфликта на Донбассе. При этом он посетовал на то, что в “нормандском формате” не обсуждается Крым и возвращение полуострова.

Президент подчеркивает, страны уже пришли к тому, что некоторые государства даже в рамках переговоров не могут назвать Россию стороной конфликта.

Зеленский считает, что на переговорах страны движутся кругами и это проблема.