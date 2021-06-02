В Донецке из-за сильного дождя приостановили движение трамваев: «Машины плывут по дороге, огромные пробки»

В неподконтрольном Украине Донецке временно приостановлено движение трамваев по маршрутам №№ 16,8 по причине скопления дождевой воды выше нормы на ул. Кронштадской.
Об этом сообщает так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин, передает Донпресс
Жители города также сообщают в соцсети, что дороги Донецка из-за сильного дождя превратились в настоящие реки. Люди с трудом могут добраться до работы, а транспортные средства просто «плывут»:
«И мы плывем по дороге, глючит светофор в Калининском районе, пробка офигенная…»
«Замечательная погода. Только дома сидеть, и некуда не выходить»
«Скоро на лодки перейдем».