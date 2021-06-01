На Луганщине назвали самые популярные имена среди новорожденных в 2020 году

Главное управление статистики в Луганской области подготовило инфографику, посвященную Международному дню защиты детей.

Согласно данным, на начало 2021 года численность постоянного населения области составила 2116725 человек, среди которых дети до 17 лет – 239602.

В 2020 году больше всего детей родилось в январе – 422, меньше всего в апреле – 253. На 100 мальчиков в регионе припадает 93 девочки.

Чаще всего в 2020 году для новорожденных мальчиков родители выбирали имена Артем, Максим, Александр, Матвей и Михаил, а для девочек – София, Мария, Вероника, Полина, Милана.

Количество живорожденных в Луганской области в 2015 году составило 5340 человек, в 2016 – 6485, в 2017 – 5973, в 2018 – 5652, в 2019 – 5031, в 2020 – 4013.

На конец 2020 года в Луганской области общее количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, составило 1421, среди них девочек – 677.

В 2020 году в области было усыновлено 39 детей.