2 июня в Луганской области ожидается сильный дождь

В среду, 2 июня, в Луганской области ожидается облачная погода. Ночью дождь. Днем сильный дождь. Местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 10-15 0 тепла, днем 17-22 0 тепла.

Об этом сообщается в прогнозе областного центра по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Ночью дождь. Днем сильный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 10-12 0 тепла, днем 17-19 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно. Ночью дождь. Днем сильный дождь. Гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 13-15 0 тепла, днем 18-20 0 тепла.