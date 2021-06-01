Обвинения безосновательны: адвокат главы правления Северодонецкого “Азота” прокомментировала дело об уклонении от уплаты налогов

В ЧАО “Северодонецкое объединение Азот” категорически отвергают все обвинения прокуратуры в отношении главы правления Леонида Бугаева и намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке.

Об этом сообщила адвокат Анна Чишинская. Ее слова процитировала пресс-служба Group DF в связи с распространением Луганской областной прокуратуры информации о подозрении главе правления “Азота” в якобы умышленном уклонении от уплаты налогов.

“Нас подобные сообщения прокуратуры абсолютно не удивляют. Такие споры с налоговыми органами возникают систематически. Против топ-менеджеров безосновательно нарушаются десятки надуманных уголовных дел. Мы привыкли к ежемесячным проверкам различных госорганов, к бесконечному потоку подозрений. К сожалению, это неотъемлемая часть бизнес -климата в Украине. Леонид Бугаев не получал подозрение, об обвинении нам стало известно из официального сообщения Прокуратуры и СМИ. Суть претензий мы не можем прокомментировать, пока детально с ними не ознакомимся.

ЧАО «Северодонецкий Азот» работает исключительно в правовом поле. Все предусмотренные законодательством налоги полностью оплачены предприятием и мы готовы подтвердить это документально”, – сказано в сообщении.