ВОЗ одобрила вакцину CoronaVac, которой прививают украинцев: что известно про препарат

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, прививки которой сейчас проводят в том числе и украинцам.

Об этом говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Как отметили в ВОЗ, страны, которые закупили вакцину, могут быть уверенными в том, что она соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и производства. Теперь этот препарат могут поставлять в рамках международной инициативы COVAX.

Вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac 10 марта этого года была зарегистрирована Министерством здравоохранения Украины и прошла все этапы клинических исследований, официально подтвердив эффективность и безопасность. Ее широко применяют для защиты населения от пандемии в КНР, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Механизм действия вакцины достигается за счет использования убитых вирусных частиц, чтобы подвергнуть иммунную систему организма действию вируса, не рискуя серьезной реакцией болезни. Одно из основных преимуществ вакцины Sinovac заключается в том, что ее можно хранить в стандартном холодильнике при 2-8 градусах Цельсия.

В настоящее время Украина получила 1,7 млн доз вакцины CoronaVac, всего было законтрактовано 1,9 млн доз. Этим препаратом вакцинируют украинцев в массовых центрах вакцинации четырех городов Украины: Киеве, Львове, Одессе и Тернополе.

Как сообщал “источник”, первые результаты в разработке вакцин от коронавируса, над которыми работают украинские ученые, представят в сентябре 2021 года.