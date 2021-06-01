НВФ “ЛНР” просят Беларусь выдать им Романа Протасевича

В так называемой “генпрокуратуре ЛНР” попросили правоохранительные органы Беларуси выдать задержанного журналиста Романа Протасевича для “следственных действий”. Якобы “установлена его причастность к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры региона”.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

“В ходе расследования уголовного дела установлена причастность Протасевича к обстрелам мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры, в связи с чем Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР”, – сказано в сообщении.

Ранее боевики “ЛНР” открыли “уголовное дело” в отношении Романа Протасевича.

Напомним, что 26 мая глава КГБ Беларуси Иван Тертелю заявил, что задержанный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич якобы участвовал в боевых действиях на Донбассе в «составе батальона Азов».

Основатель полка Азов Андрей Белецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцев в качестве военного корреспондента.

Отец Протасевича также заявил, что на Донбассе он был в роли журналиста .