Лукашенко заговорил про рейсы “Белавиа” в Крым

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия работают над вопросом об открытии авиарейсов в аннексированный Крым.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко на совещании, во вторник, 1 июня, комментируя закрытие авиасообщения с Украиной, заявил, что граждане Беларуси должны иметь возможность добираться до аннексированного Крыма на отдых. Поэтому на встрече с Путиным в Сочи они обсуждали вопрос об авиаперелетах на полуостров.

“Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. …Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: “Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают “, – отметил Лукашенко.

Непризнанный президент Беларуси заявил, что вопрос об открытии авиарейсов в Крым будет изучен в ближайшее время.

“Я думаю, здесь не будет проблем, – добавил Лукашенко. – Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым”.

Комментируя последствия прекращения авиасообщения с Украиной, Лукашенко заявил, что важнейшим вопросом остается экономика, а политического подтекста в данном вопросу нет.

“Я хотел бы задать вопрос Зеленскому: а при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому я здесь абсолютно свободный и не переживаю. Они устроили эту волокиту, эту комбинацию на уровне провокации. Поэтому, наверное, с меня ничего не возьмешь, как и из всех белорусов “, – добавил Лукашенко.

Как сообщал “источник”, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ЕС не решиться ввести запрет на транзит российского газа через Беларусь.