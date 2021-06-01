Основные работы на трассе между Северодонецком и Золотым завершены

На днях состоялось укладка верхнего слоя асфальтобетона на дороге Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск вблизи Северодонецкого объединения «Азот» (кольцевая развязка).

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



В 2020 году в рамках программы Президента Украины “Большое строительство” на Луганщине были начаты работы по маршруту «Северодонецк – Золотое» (два участка автомобильных дорог Р-66 и Т-13-16 общей протяженностью 44 километра). Генподрядчик – ООО «Ростдорстрой».



Основные работы на дороге Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск были завершены и обеспечен беспрепятственный проезд. Общая протяженность дороги от Северодонецка до Золотого – 35,7 км (дорога Р-66 Контрольно-пропускной пункт «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск, км 158 + 850 – км 194 + 500).

Дорога проходит через населенные пункты – Северодонецк, Лисичанск, Горское (Попаснянский район).



Дорога Т-13-16 подъезд к городу Первомайск км 0 +000 – км 8 +200 (протяженность участка ремонта 8,2 км) проходит через населенный пункт Горское, Золотое (Попаснянский район). Сейчас здесь ведутся работы по организации дорожного движения.