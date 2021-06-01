COVID-19 на Луганщине: 57 новых случаев, 7 пациентов умерли от осложнений

Лабораторно подтверждено 57 новых случаев COVID-19 в Луганской области. От осложнений умерло еще семь больных.

Об этом рассказали в Луганской областной военно-гражданской администрации.



География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – девять, Рубежное – два, Северодонецк – пятнадцать, Кременской район – два, Марковский – одно, Новоайдарский – пять, Новопсковский – четыре, Попаснянский – три, Сватовский – два, Станично-Луганский – три, Старобельский – три, Троицкий – восемь.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 26 147 случаях.



Выздоровели – 23906 (127 за последние сутки), лечатся – 1348 (275 – стационарно, 1073 – амбулаторно).



Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболел 1071 ребенок в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 1052.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 29,2 (при пороговом 60).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 49-, 63-и 84-летние женщины из Лисичанска; 82-летняя женщина из Рубежного; 84-летний мужчина из Северодонецка; 74-летний мужчина из Новоайдарского района; 62-летняя женщина из Новопсковского района.



Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 893 человека.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 июня (09:00) в Украине 2204631 подтвержденный случай COVID-19, из них 50 699 летальных, 2053167 человек выздоровели. Всего проведено 10207245 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 2137 новых случаев; летальных – 163; осуществлено 51964 тестирования; выздоровели 12085 человек.