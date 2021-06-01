Темпы катастрофические: эксперты об ухудшении экологической ситуации на Донбассе

Ситуация с окружающей средой на Донбассе приобретает признаки экологической катастрофы, говорится в отчете общественной организации Truth Hounds, которая документирует военные преступления на Донбассе. Мониторы оценили угрозы, связанные с закрытием шахт, работой систем водо- и электроснабжения, обстрелами предприятий, лесными пожарами.

Об этом пишет Радио Свобода.

Информацию для отчета собирали во время трех полевых миссий в ноябре 2019 и марте и апреле 2021 в прифронтовой зоне Донбасса и в местах, пострадавших от конфликта.

Затопление шахт



Сейчас на Донбассе эксплуатируется 97 шахт (в 2014 году их было 150). Более 70 из них оказались на оккупированной стороне. Информацию о них приходится получать из открытых источников или тематических групп в соцсетях – из-за отсутствия непосредственного доступа к объектам.

Содержать шахты сейчас нерентабельно из-за высокой себестоимости угля и отсутствия рынка сбыта, поэтому уже около 60% шахт Донецкого и Луганского региона по обе стороны линии разграничения либо закрыты, либо находятся в состоянии ликвидации.

Ликвидация угледобывающих предприятий в ОРДЛО происходит с нарушением технологических требований, говорит исполнительный директор Truth Hounds Роман Авраменко. Это приводит к неконтролируемому затоплению шахт подземными водами, возникает риск проседания или даже провалов грунтов и выхода метана на поверхность.

«На неподконтрольных правительству Украины территории Донбасса имеют доступ только представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Но у них сильно связаны руки в плане свободы передвижения по территории. Никакие другие эксперты из любой правозащитной или иной организации не имеют доступа к этим территориям. Это очень тревожная ситуация », – комментирует Роман Авраменко.

Он акцентирует внимание на необходимости доступа независимых экспертов к объектам в ОРДЛО, «чтобы оценить и успеть повлиять на распространение этой катастрофы, пока не стало слишком поздно. Потому что темпы поразительно катастрофические ».

«Шахтные воды уже вышли за пределы самых шахт, начали разливаться, попадать в водоносные горизонты. В одном из эпизодов исследований мы брали пробы воды из реки Камышеваха на Луганщине, которая относится к бассейну Северского Донца. Содержание сульфатов в воде превышено в 8 раз, а марганец превышает предельно допустимую концентрацию в 70 раз. То есть уже сейчас богатый химический коктейль шахтных вод попадает в бассейн Северского Донца », – говорит Авраменко.

Отдельно риск радиационного загрязнения несет шахта «Юнком», где в 1979 году осуществили подземный ядерный взрыв (объект «Кливаж»). В апреле 2018 года в ней перестали откачивать грунтовые воды, а уже в марте 2020-го шахта стала затопленной. По данным доклада, низкорадиоактивная вода уже начала поступать в горизонты питьевой воды вокруг этой шахты.

По словам Романа Авраменко, концентрация радионуклидов в грунтовых водах в 5-километровом радиусе шахты «Юнком» превышает норму. Итак, низкорадиоактивная вода начала поступать в грунтовые воды из других шахт, которые перестали откачиваться. Ведь шахты на Донбассе соединены гидрологическими связями.

«Шахты на подконтрольных территориях связаны под землей шахтами на неподконтрольной территории. И когда на неподконтрольной перестают откачивать воду, то вода переливается через эти связи в шахты на подконтрольные территории. Например, шахта «Золотое» работает на пике своей мощности: установлены дополнительные насосы для откачки воды, поступающей с неподконтрольной территории со всех затопленных шахт. Разница между уровнем воды в шахте и уровнем, когда она начнет вытекать на поверхность, составляет всего 14 метров. Если, например, один насос выйдет из строя, вода очень быстро преодолеет эти 14 метров и подтопит территорию, где проживает до 90 000 населения, вынося все эти вещества на поверхность », – утверждает исполнительный директор Truth Hounds.

По оценкам специалистов, остановка откачки воды на шахтах «Первомайская» и «Голубовская» приведет к выходу шахтных вод на земную поверхность и подтоплению застроенных территорий с населением 80000 человек (городов Кировск, Первомайск, Золотое, Горское, пгт. Карбонит), сельскохозяйственных земель и естественных угодий (поля, луга, леса).

Химический завод «Стирол»



За время работы этого горловского предприятия на нем происходили аварии, разливы, выбросы, в шахту, расположенную на его территории, сбрасывали химические вещества.

«Они пошли глубоко в шахтную выработку на глубину 450 метров. Якобы сейчас нет из-за чего волноваться, однако если шахтные грунтовые воды поднимутся, если прекратятся откачки и соответствующий надзор за ней, то вещества, которые сливались туда в течение десятилетий, начнут так же выноситься на поверхность. Обычная халатность, невнимательность или даже отключение электроэнергии может привести к тому, что уровень воды и там начнет стремительно расти. Это касается и шахт, где добывают ртуть в неподконтрольной Украине Горловке. Ртутная шахта сейчас законсервирована, над ней шахтой проходит канал «Днепр-Донбасс» – артерия питьевой воды для всего Донбасса. Если в результате перенасыщения водой, ее пропитки в породы состоится «схлопывание» этих пород, то бетонный желоб канала, проходящего над шахтой, просто разрушится, и ртуть попадет непосредственно в его питьевую воду », – говорит Роман Авраменко.

Сейчас завод «Стирол» работает весьма ограниченно, оккупационная администрация заявляла о попытках запуска некоторых цехов, которые, однако, не являются ключевыми.

Проседания земли



Подземные почвы Донецкой, Макеевской и Енакиевскойпромышленных агломераций является во многом отработанными. На их плотность негативно влияют оползни и провалы поверхности. «Копанки» (несанкционированная добыча угля на небольшой глубине) и неправильное погашение отработанных выработок также приводит к грунтовым деформациям. Как указано в отчете, проседание грозит поверхности площадью 12000 га. Это может привести к разрушению домов, инфраструктурных объектов, дорог, мостов, коммуникаций под землей, элементов системы газо- и водоснабжения, канализационных систем.

Существует и риск возникновения землетрясений из-за потери плотности и осадки грунтовых пород (это происходит, когда из скважин шахт не откачивают воду), преимущественно в районе Макеевки. Подземные толчки в марте этого года могли почувствовать жители поселка Объединенное.

Еще одно следствие затопления шахт заключается в выходе на поверхность метана (взрывоопасный газ), окиси углерода (высокотоксичный газ) и радона (радиоактивный газ). Метан быстро загорается, не имеет запаха и цвета – и это может привести к взрывам и пожарам, как это было на территории одного из поселков Горловки в ноябре 2020 года: по мнению жителей, тогда проседала горелая земля из-за выделения газа из заброшенных шахт.

Вода, электричество и лесные пожары



С боевыми действиями повышается риск аварий на объектах водоснабжения. В случае разрушения емкостей, в которых хранится жидкий хлор, который используется для очистки воды, возможны отравления из-за его выброса в атмосферу. «Учитывая особенности каждой из фильтровальных станций (в одной только Донецкой фильтровальной станции хранится около 250 тонн хлора), в случае выброса жидкого хлора в атмосферу площадь зоны возможного химического заражения составит от 2 кв. км до 30 кв. км », – говорится в исследовании.

Аварии на очистных сооружениях могут привести к загрязнению окружающей среды сточными водами, ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию для населения.

Уязвимыми являются линии электропередач, из-за их обесточивания может останавливаться водоотведения в шахтах (такое случалось на шахтах «Родина», «Первомайская» и «Голубовская», когда подземные воды прорвались на шахту «Золотое»).

А взрывы боеприпасов или умышленные поджоги – как тактика боевых действий – влекут масштабные лесные пожары. Наиболее интенсивные произошли осенью прошлого года на Луганщине.

От войны страдает флора и фауна: редкие виды птиц, животных, растений оказались под угрозой, снижается качество почв, куда попали снаряды.

Ознакомиться с полным текстом отчета можно здесь.