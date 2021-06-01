Главу правления Северодонецкого “Азота” подозревают в уклонении от уплаты налогов

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении Председателю правления частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот» по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины ).

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.



По данным следствия, чиновник химического предприятия организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию в 2017 году с расчетных счетов ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи. Таким образом подозреваемый, действуя вопреки действующему законодательству, умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц.



По заключению проведенной судебной экономической экспертизы, своевременно в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога.



Мероприятия по разоблачению и документированию преступления проводились совместно с сотрудниками Главного управления ГФС в Луганской области.



В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.