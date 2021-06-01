В Лисичанске объявили подозрение мужчине, угнавшему чужой мопед

На Луганщине следователи объявили подозрение мужчине, который незаконно завладел транспортным средством.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.



19-летнему жителю г. Лисичанск грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.



Ночью 23 мая он, проходя рядом с домом № 304 по улице Октябрьской города Лисичанска, увидев транспортное средство – мопед “YAMAHA”, который стоял припаркованный у входа в подъезд, убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, решил его украсть.



Не имея возможности завести двигатель, он снял его со стояночной подножки и прикатив его к месту своего проживания.



В рамках уголовного производства открытого по ст. 289 УК Украины «Незаконное завладение транспортным средством» под процессуальным руководством прокуратуры проводятся следственные действия.