Канальные кондиционеры – особенности

В современном мире востребованы кондиционеры. Они выполняют функцию охлаждения и обогрева, осушения и очистки воздуха. Особого внимания заслуживают канальные кондиционеры. Отличительной особенностью по сравнению со сплит-системами является монтаж не на стену, а в систему воздуховодов. На сайте AERO-CONTROL вы сможете ознакомиться с широким ассортиментом климатического оборудования, удачно распределенного в соответствующих категориях. Для вас – качественные и надежные канальные кондиционеры. Определившись с выбором, вы сможете прямо на сайте оформить заказ, с быстрой и удобной, аккуратной и безопасной доставкой.

Канальные кондиционеры – это масса преимуществ. Один канальный кондиционер способен обеспечить охлаждение и обогрев сразу нескольких помещений. Подача свежего воздуха – важная составляющая. Также здесь следует выделить низкий уровень шума и скрытый внутренний блок.

С помощью канальных кондиционеров удается обеспечить комфортное пребывание, регулировать температурные показатели в помещении. Система с внутренним блоком канального типа, состоит из наружного и внутреннего блоков, которые соединены между собой фреоновыми трубопроводами. Внутренний блок канального типа включает в себя фреоновый теплообменник, а также необходимую электронику и вентилятор, чтобы обеспечивать циркуляцию воздуха через него.

В помещении, где установлена подобная система, будут видны только решетки или диффузоры для забора и подачи воздуха – они соединены воздуховодами с канальным блоком. Важно выбирать блок кондиционера так, чтобы напора вентилятора было достаточно для того, чтобы преодолеть сопротивление сети воздуховодов.

В зависимости от выбранной мощности и статического давления, возможны низконапорные и средненапорные, а также высоконапорные кондиционеры.

В низконапорных практически отсутствует система воздуховодов – воздух выбрасывается в помещение с внутреннего блока. В средненапорных воздух распределяется по помещению или нескольким помещениям с помощью системы воздуховодов. Высоконапорные кондиционеры подойдут для кондиционирования нескольких больших комнат.