Десятикратное превышение нормы: в Лисичанске патрульные выявили пьяного водителя

Трех нетрезвых водителей обнаружили патрульные Луганщины за минувшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.



В Северодонецке у водителя шкоды патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения 19-летний мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. В отношении него патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 и вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП.



В Лисичанске улице Глинки патрульные обнаружили водителя автомобиля Opel Kombo, который имел признаки алкогольного опьянения. Во время прохождения осмотра в медицинском учреждении врач подтвердил состояние алкогольного опьянения у водителя. Результат составил 0,85 промилле. Водитель сел за руль в нетрезвом состоянии во второй раз за год, в отношении него патрульные составили протокол по ч. 2 ст. 130 КУоАП.



Также в Лисичанске на улице Орловского 27-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ 2106 с признаками алкогольного опьянения. Во время прохождения освидетельствования на состояние опьянения алкотестер зафиксировал результат в 2,16 промилле алкоголя, что более чем в 10 раз превышает норму. От патрульных человек получил протокол по ч. 1 ст. 130 и постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП.