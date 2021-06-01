В 2020 году на Луганщине открыли три уголовных дела по фактам преступлений против журналистов

В понедельник, 31 мая, исполняющий обязанности руководителя Луганской областной прокуратуры Олег Чиж провел встречу с представителями средств массовой информации и неправительственных организаций по противодействию криминальным правонарушениям, совершенным в отношении журналистов, расследованию фактов преследования и препятствования профессиональной журналистской деятельности на территории Луганской области.

Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.

В мероприятии приняли участие руководители подразделений аппарата областной прокуратуры, представители Главного управления Национальной полиции в Луганской области, 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, директор Департамента массовых коммуникаций Луганской областной государственной администрации Альбина Кушелева, представители средств массовой информации и неправительственных организаций.

«Безопасная деятельность журналистов на Луганщине и защита их прав должна объединить усилия правоохранительных органов, неправительственных организаций, представителей медиасообщества. Через СМИ граждане получают информацию, таким образом формируя общественный диалог. Случаи препятствования профессиональной деятельности и физическая агрессия по отношению к журналистам являются неприемлемыми. Именно на Луганскую областную прокуратуру возложена важная задача обеспечения законности при проведении досудебного расследования в уголовном производстве этой категории. Хочу заверить, что состояние следствия в каждом таком производстве находится на постоянном контроле руководства прокуратуры », – отметил Олег Чиж.

Во время встречи отмечено, что на территории Луганской области в 2020 году зарегистрировано 3 уголовных производства в отношении преступлений против журналистов. Уголовные преступления квалифицированы по статье 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В 2021 году такие уголовные производства не регистрировались.

Правоохранительными органами области расследуется ряд уголовных производств в отношении журналистов, в том числе по фактам похищения в 2014 году участниками незаконных вооруженных формирований и захват помещений телеканала «Ирта» в Луганске. Сейчас двум лицам сообщено о подозрении в похищении журналистов «Общественного телевидения» и газеты «Голос народа». Они находятся в розыске.

Особое внимание уделено преступлениям, совершенным в отношении журналистов на временно оккупированной территории Луганской области.

«Свобода выражения своих взглядов и мнений в период оккупации части Луганщины находится под особой угрозой. Украинские журналисты лишены возможности освещать события на неподконтрольной органам государственной власти территории из-за непосредственной угрозы жизни и собственной безопасности », – добавил исполняющий обязанности руководителя областной прокуратуры.

Присутствующие на встрече журналисты и представители неправительственных организаций акцентировали внимание на усилении сотрудничества с правоохранительными органами. Речь шла о немедленном реагировании на факты препятствования журналистской деятельности, оперативном расследовании таких преступлений и направление уголовных производств в суд.

Также была отмечена важность активизации расследования резонансного дела об убийстве журналиста Сергея Самарского, других преступлений в отношении представителей региональных средств массовой информации.

По поручению Офиса Генерального прокурора Луганская областная прокуратура создала межведомственную рабочую группу по вопросам анализа состояния досудебного расследования и надзора за соблюдением законов в уголовных процессах в отношении журналистов. В ее состав вошли представители областной прокуратуры, ГУ Нацполиции в Луганской области, территориального управления ГБР, расположенного в г. Краматорске, 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.