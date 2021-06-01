Житель Белокуракино хотел продать товар, но сам лишился сбережений на карте



Житель пгт Белокуракино разместил объявление о продаже товара на сайте «OLX», но не только не продал товар, но и открыл доступ к своему банковскому счету мошенникам.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Мужчине прислали ссылку на фейковый ресурс для получения оплаты, где он, введя конфиденциальные данные банковской карты, потерял 1250 грн.



Полицейские еще раз подчеркивают: ни в коем случае нельзя предоставлять посторонним лицам личные данные банковского счета (в том числе номер карты и CVV-код). Любые банковские операции следует проводить исключительно лично в банковском учреждении.