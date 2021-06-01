Зеленский инициирует создание нового формата переговоров по Донбассу и Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в стране, который можно было бы объединить с нормандским.

Об этом сказано в интервью главы государства немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ДонПресс

По словам главы государства, в новом формате можно обсуждать не только урегулирование военного конфликта на Донбассе, а и возвращение аннексированного Крыма и ситуацию с газопроводом «Северный поток-2». Зеленский добавил:

«Там нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции».