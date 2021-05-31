Еще девять жителей Луганщины получат компенсации за разрушенное жилье

Состоялось четвертое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушено в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Его провела заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Наталия Романенко.

В формате онлайн к мероприятию присоединились заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук, а также представители местных властей территорий области.

На рассмотрение комиссии было подано девять дел по возмещению убытков за разрушенное жилье в 2014 и 2015 годах. Шесть – по пяти объектам в пгт. Станица Луганская, и три – относительно одному в пгт. Тошковка.

Членами комиссии согласовано решение о предоставлении денежной компенсации заявителям по 300 тыс. гривен на каждый объект.

Напомним, что во время предыдущих заседаний рассмотрено 23 дела. По итогам приняты решения о предоставлении компенсации 14 пострадавшим на общую сумму 4 млн 50 тыс. гривен.

В общем – 1 млн 800 тыс. гривен.

Средства на эти цели направляются из государственного бюджета.