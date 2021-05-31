Роль телевизора в жизни современного человека

Средства массовой информации помогают человеку не выходя из дома познавать окружающий мир, получать новые впечатления и даже путешествовать.

В карантин пандемии Covid-19 особенно ощутимо было значение телевизора в жизни.

Любому человеку иногда нужно сесть перед телевизором после работы и просто расслабиться за просмотром телепередачи, фильма, прочтением новостей дня или книги. Да, у большинства современных девайсов есть возможность выхода в интернет.

Он давно стал неотъемлемой частью каждого дома и семьи, ведь это отличное развлечение для каждого его обитателя.

На чем остановить выбор

Рынок кишит изобилием вариантов на разный вкус и кошелек. Еще десять лет назад прогнозировалось постепенное вытеснение телевизоров из нашей жизни телефонами и планшетами. Но прогресс не стоит на месте и они получили множество функций, которые уравняли их в правах на роль в жизни.

Ежегодно разработчики добавляют те или иные усовершенствования в комплектацию устройств. Так мы получили возможность устраивать 3D кинотеатр дома или доступ к любому фильму или приложению по Wi-Fi.

ТОП 3

Чтобы определиться какому производителю отдать пальму первенства мы изучили технические характеристики и отзывы покупателей и представляем вам свой рейтинг:

Самсунг

Флагманом среди современных телевизоров продолжает оставаться компания Samsung. Вы можете купить телевизор самсунг 32 дюйма, как универсальный размер для любой площади комнаты. Либо же подобрать подходящую диагональ экрана в ассортименте товаров.

Благодаря технологии Full HD вы можете наслаждаться картинкой неотличимой от реальности. Разрешение LED экранов демонстрирует безупречное качество картинки и сочность цвета.

Компания запатентовала особые матрицы QLED. Разработчики поместили между жидкокристаллическим экраном и светодиодами поместили квантовый нано фильтр, который поглощает избыточный свет и осуществляет более плавную цветопередачу. Дизайнерский отдел тоже не отстает и представляет вашему вниманию новую изогнутую форму телевизора. На самом деле, помимо стильного решения для интерьера, она несет функциональные обязанности. Такая конфигурация позволяет получить более полный обзор с помощью бокового зрения. Ведь на привычных плоских экранах человеческий взгляд фокусируется только на центральных точках. Благодаря этим разработкам производитель по праву занимает первое место в нашем списке.

Panasonic

Следующими в рейтинге выступают Panasonic. В их ассортимента есть только широкоформатные модели для кинолюбов с диагональю 55″ и 60″. Поэтому их нельзя назвать универсальными. Но качество и плавность изображения ничем не уступает их предшественникам.

Phillips

Золотая середина в сегменте бюджетных домашних телевизоров принадлежит Phillips. Практически идеальное соотношение цены и качества заставило нас отдать третье место этим моделям. Никаких особых функций или разработок, но приличное качество за свои деньги.

Надеемся, что предложенный нами рейтинг поможет вам подобрать идеальную для себя модель исходя из потребностей и бюджета. Выбор остается за вами.