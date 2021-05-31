На Луганщине полицейские выявили пьяного мотоциклиста

На Луганщине полицейские обнаружили водителя в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Счастьенский отдел ГУНП в Луганской области.



Бойцы батальона «Луганск-1 имени Героя Украины Сергея Губанова» во время патрулирования в районе поселка Нижнетеплое Счастьенского района остановили мотоцикл без государственных номерных знаков под управлением 39-летнего мужчины.

Во время общения с мужчиной полицейские обнаружили у него признаки опьянения, после чего на место происшествия были вызваны сотрудники следственно оперативной группы.



Водитель от прохождения медицинского освидетельствования в установленном законом порядке отказался.

На него был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции».