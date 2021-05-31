Как сейчас работают КПВВ на Донбассе и что нужно знать о пересечении

Подконтрольные России группировки постоянно изменяют правила пересечения КПВВ. Накануне, 26 мая, главарь “ЛНР” Леонид Пасечник своим “указом” запретил выезжать чаще одного раза в месяц из отдельных районов Луганской области. А если нужно чаще, то требуется разрешение «специальной комиссии».

Об этом пишет Радио Свобода

Правила пересечения пункта пропуска в ОРЛО

Жители отдельных районов Луганской области, у которых есть регистрация на оккупированной территории, могут выезжать за пределы ОРЛО не чаще одного раза в месяц. Больше одного раза можно выезжать только после разрешения «специальной комиссии». Те, у кого нет регистрации в отдельных районах Луганской области, могут въехать только по специальным «спискам», которые формируют «рабочие группы». Впустить на оккупированную территорию могут тех, кто собирается там лечиться или учиться, ухаживать за близкими родственниками или едет на похороны родственника. В связи с пандемией коронавируса:

Местные при въезде подлежат принудительной госпитализации, если есть симптомы COVID-19 или же положительный тест.

Те, кто имеет регистрацию в свободной части Украины, должны находиться на изоляции в течение двух недель. Если же есть отрицательный результат ПЦР-теста (не позднее трех дней до момента въезда), то проходить «карантин» не нужно

Если у вас симптомы COVID-19 или же позитивный тест – вас отправят обратно на территорию, которая подконтрольна Украине.

Правила пересечения пункта пропуска в ОРДО

Чтобы въехать в ОРДО, нужно также получить разрешение так называемого «межведомственного штаба» боевиков. Для включения в списки причина должны быть одной из следующих:

прохождение лечения на территории ОРДО;

прохождение обучения на территории ОРДО;

для осуществления трудовой деятельности на территории ОРДО;

необходимость ухода за больным, проживающим на территории ОРДО;

для воссоединения с семьей, проживающей на территории ОРДО.

Путешественникам на оккупированную территорию предстоит подать заявку с указанием соответствующего основания и в течение 10 дней ждать ответа.

При въезде в отдельные районы Донецкой области нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования» или же сдать экспресс-тест на коронавирус.

Если отрицательный тест, то нужно дать согласие на самоизоляцию дома. При положительном – направят в больничный стационар.

Если вы едете из ОРДЛО на свободную часть страны

Вам нужно установить мобильное приложение «Вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. В случае отрицательного результата теста на коронавирус самоизоляция, контролируемая мобильным приложением «Вдома», будет завершена досрочно.



Несмотря на то, что с украинской стороны все КПВВ открыты, реально работает только КПВВ «Станица Луганская», а КПВВ «Новотроицкое» – по понедельникам и пятницам. Работу остальных пунктов пропуска группировки «ЛДНР» блокируют полностью.