Забудьте о сильной жаре: синоптики рассказали, какой погоды ждать в Украине в июне

Украина провожает весну похолоданием и дождями, а наступающий июнь по прогнозам синоптиков будет не жарким и с умеренным количеством осадков.

Об этом говорится в материале “источника”.

Согласно данным Укргидрометцентра, начало лета будет дождливым. Так, 1 и 2 июня по всей территории Украины ожидаются обильные дожди. При этом, температура воздуха будет сохраняться относительно высокой: от 20 до 25 градусов тепла – на юге, востоке, севере и в центре страны и около 17-19 с отметкой “плюс” покажут столбики термометров в западных регионах Украины.

По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, первая половина июня будет прохладной.

Так, в первые пять дней июня температура воздуха будет держаться на уровне 20 градусов тепла. Будут кратковременные дожди. Уже 6 июня температура воздуха поднимется до 28 градусов тепла, однако уже 9 июня вернутся +20 градусов и осадки.

По ночам столбики термометров будут показывать около 10-12 градусов тепла. Такая температурная картина будет сохраняться до 20 июня, а потом Украину ждет волна потепления сначала до 20-24 градусов выше нуля, а потом и до 27-29 тепла. Впрочем, 25-26 и 30 июня, согласно расчетам народного синоптика, ожидаются осадки.

В Укргидрометцентре аномально низких или необычно высоких температур в июне не прогнозируют.

“Средняя месячная температура ожидается в диапазоне 18-22 градусов, в горах 14-18 градусов, что близко к климатической норме“, – сказано в прогнозе.

При этом синоптики предупреждают, что в июне активизируется грозовая деятельность и чаще будут наблюдаться такие явления, как град и шквалы. Однако излишне дождливым июнь в этом году все же не будет, так как месячное количество осадков ожидается на уровне 44-78 мм (в Карпатах до 160 мм), что не выходит за границы климатической нормы.

Детальнее о прогнозе погоды на летние месяцы читайте в материале “источника”: Погода на лето: шквалы, наводнения и аномальная жара полтора месяца.